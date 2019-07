NPO direct aan de slag met beoordelen bidbooks

„Wij gaan zo meteen hier achter bij de NPO in een zaaltje eens heel goed naar de bidbooks kijken. En als ik de bidbooks zo zie denk ik dat we daar niet voor het avondeten klaar mee zijn, dus het zal ook de komende dagen en volgende week nog tijd van ons vragen”, aldus Bakker.

De lijst van eisen, die een aantal weken geleden naar de steden met interesse is gestuurd, wordt helemaal afgewerkt en vervolgens moeten er een aantal afwegingen worden gemaakt. „Is er een locatiebezoek nodig, hebben we vragen of tekent het zich duidelijk af dat we één, twee of drie steden hebben die doorgaan in de strijd en misschien één of twee die afvallen? Maar daarvoor zullen we eerst echt naar de bidbooks moeten gaan kijken. Pas dan kunnen we er iets zinnigs over zeggen”, aldus Bakker, die wel opmerkt dat het hoge woord er half augustus sowieso uit komt. „Je wilt namelijk ook gewoon met zo’n stad aan het werk. En daar is wat dat betreft geen tijd te verliezen.”

Complex

Bakker benadrukt dat een aantal punten zwaar weegt in de beoordeling. „Je produceert misschien wel de meest complexe tv-show wereldwijd”, legt hij uit. „Belangrijk is dat je een locatie hebt waar je de ruimte hebt om dat te doen. En vervolgens de stad zelf: heb je de hotelkamers en kun je het logistiek aan om niet alleen de bezoekers maar ook allerlei andere mensen die het aantrekt in de binnenstad te laten logeren?”

Tevens zal de stad of regio ook met geld over de brug moeten komen. „De stad zelf is de grote winnaar. Die gaat er jarenlang van profiteren”, schetst Bakker. „Tienduizenden mensen gaan geld uitgeven in die stad. De stad gaat heel veel persaandacht krijgen. Dan past het ook dat de rekening niet alleen bij de NPO komt te liggen maar ook dat de stad meebetaalt aan zo’n evenement.”

Dat de toewijzing al lang en breed in kannen en kruiken is, is volgens Bakker onzin. „We zijn heel serieus bezig met het proces, met de steden, met de bidbooks en pakken dat ook heel zorgvuldig aan. Het idee dat het allemaal al beklonken zou zijn vind ik een heel gek verhaal.”