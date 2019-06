Rapper Sjors is rechterbal kwijt

In een video op Instagram doet Sjors zijn verhaal. „Ja, lieve mensen, ik heb net de operatie achter de rug. Dat betekent dus dat, eh, het is verwijderd. Want ja, om heel eerlijk te zijn had ik dus iets aan mijn rechterbal en die hebben ze dus verwijderd en dat is een behoorlijke ingreep geweest. Lieve mensen, thanks voor de support!”

Ondertussen houdt de rapper, gehuld in operatiekostuum, zijn fans goed op de hoogte van zijn herstel en bedankt hij hen – in vrijwel iedere update – voor alle steun. En wie het niet bij een berichtje wil laten, kan ook altijd nog een videoboodschap bij Sjors bestellen, zo post hij tussen alle updates door. Die videoboodschappen waren onlangs voor Tim Hofman echter aanleiding om een bezoekje aan te rapper te brengen.

Volgens de BNNVARA-presentator krijgt zijn YouTube-programma #BOOS ongelooflijk veel mailtjes binnen van gedupeerden die zeggen te zijn opgelicht door Sjors. Reden genoeg dus voor Tim om voor tweede keer in tweeënhalf jaar tijd bij hem langs te gaan. In de aflevering is te zien dat Tim ’even wil praten’, maar dat Sjors daar duidelijk geen zin in heeft. De rapper springt uit zijn auto, vliegt Tim aan en haalt meermaals uit naar de presentator.