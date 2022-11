Kathy Griffin van Twitter gegooid na naamswijziging in Elon Musk

Ⓒ ANP/HH

Kathy Griffin is van Twitter gegooid, nadat ze regels van het platform heeft geschonden. Wat ze dan gedaan heeft? Griffin had haar naam veranderd in Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter. Het is onduidelijk of ze nog mag terugkeren.