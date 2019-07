Musical over Neil Diamond in de maak

Anthony McCarten (van de film Bohemian Rhapsody) schrijft het script en Tony-winnaar Michael Mayer tekent voor de regie. Wanneer de voorstelling precies op Broadway in New York te zien zal zijn, hoe de productie gaat heten en wie de hoofdrollen gaan spelen is nog niet bekend gemaakt.

In de musical zal te zien zijn hoe Diamond van een armlastig joods jongetje in Brooklyn uitgroeide tot een van de populairste singer-songwriters ter wereld, met alle ups en downs die daarbij kwamen kijken. De voorstelling wordt gemaakt met volledige in- en toestemming van de inmiddels 78-jarige zanger, die naar eigen zeggen gek is op Broadway en de inspiratie voor veel van zijn liedjes uit musicals als West Side Story, My fair lady en Fiddler on the roof haalde.