Kind gehersenspoeld door misbruik in aangrijpend ’Dalva’

De jonge Dalva loopt er dan ook bij als een volwassen vrouw, in dit omgekeerde coming of age-verhaal. Een vrouw die niet snapt waarom de liefde van haar leven opeens achter slot en grendel zit. Die voor het eerst naar school moet, waar de geruchtenmolen al op haar wacht. Een vrouw die nog nooit in een winkel is geweest, of vrienden van haar eigen leeftijd heeft gehad. Hoe maak je van zo iemand nog het meisje dat ze had moeten zijn?

Debuterend regisseur Emmanuelle Nicot gaat integer te werk en is dus niet zo happig om die vraag te beantwoorden. De grootste veranderingen zie je aanvankelijk vooral in Dalva’s omgeving. Haar begeleider begint meer begrip en geduld te tonen, kamergenootje Samia werpt zich op als beschermende grote zus. Indirect zijn dat kleine stapjes voor Dalva, die eerst haar nieuwe leven moet omarmen voordat ze helder kan zien wat er nou eigenlijk al die jaren gebeurd is.

Dat verhaal overtuigt grotendeels, mede dankzij het overtuigende acteerdebuut van Zelda Samson. Maar de terugweg naar het meisjesleven voelt uiteindelijk toch iets te abrupt. Wellicht is de speelduur van 79 minuten net iets te kort geweest. De bezoekers van het Filmfestival van Rotterdam hadden daar overigens geen last van. Dalva werd daar in februari bekroond met de publieksprijs.

✭✭✭✩ (3,5 ster van 5)