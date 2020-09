Kelly Clarkson aangeklaagd door management

Volgens de Starstruck Management Group is Kelly hen het bedrag schuldig voor haar werk bij The Voice en The Kelly Clarkson Show. De afgelopen dertien jaar werkte de zangeres samen met het bedrijf en betaalde ze hen vijftien procent van haar inkomsten. Hoewel ze eerder dit jaar al 1,6 miljoen euro aftikte, zou er dus nog een flinke som openstaan.

Volgens Kelly’s advocaat zijn er in 2007 mondelinge overeenkomsten gemaakt en geen schriftelijke. Dat zou voor problemen kunnen zorgen tijdens de juridische afhandeling. Pikant detail is dat Starstruck wordt gerund door Narvel Blackstock, de vader van Kelly’s ex-man Brandon. Het stel liet in juni weten te gaan scheiden.