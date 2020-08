Spaanse oud-koning Juan Carlos, verdacht van corruptie, vertrekt uit Spanje

Juan Carlos heeft zijn zoon Felipe medegedeeld dat hij uit het Zarzuelapaleis vertrekt waar hij 58 jaar heeft gewoond. In een brief, in handen van Spaanse media, laat hij weten dat hij dit doet zodat „zodat zijn zoon zijn functie als staatshoofd in alle rust kan uitoefenen.” Felipe heeft zijn vader „zijn oprechte respect en dankbaarheid voor zijn beslissing” overgebracht.

„De koning wil het historische belang van de regering van zijn vader benadrukken, als een erfenis en een politiek en institutioneel dienstbetoon aan Spanje en de democratie; en tegelijkertijd wil hij de principes en waarden waarop het is gebaseerd, opnieuw bevestigen in het kader van onze grondwet en de rest van het rechtsstelsel”, zo laat het koningshuis in een reactie weten.

De beslissing volgt vier maanden nadat Felipe besloot om de toelage van zijn vader, 200.000 euro per jaar, stop te zetten. Ook deed hij afstand van de erfenis.

Steekpenningen

Juan-Carlos zou steekpenningen hebben aangenomen van duistere Saoedische fondsen omdat hij bemiddelde voor de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. De opdracht daarvoor ging naar Spaanse bedrijven. Volgens de ene Spaanse krant kreeg Juan-Carlos daar 100 miljoen dollar voor, een andere houdt het op 65 miljoen.

De aanleiding voor het gerechtelijk onderzoek is ook al pikant: in 2018 doken er geluidsopnamen op waarin Juan-Carlos’ ex-minnares – de Duitse zakenvrouw Corinna Larssen – onthulde dat hij dat geld zou hebben ontvangen, waarna hij een deel aan haar had geschonken. ’Niet om van het geld af te komen, maar uit dankbaarheid en liefde’, verklaarde ze volgens de Spaanse kwaliteitskrant El País vervolgens tegen Zwitserse onderzoekers. Ze beweerde eerder ook dat Juan Carlos bij de zaak-Nóos betrokken zou zijn: de corruptiezaak waarvoor zijn schoonzoon Iñaki Urdangarin – de man van Infante Cristina en dus de zwager van de huidige koning Felipe VI – een jarenlange celstraf uitzit.

Het hooggerechtshof kan naar zijn betrokkenheid bij deze corruptiezaak geen onderzoek doen, want als koning was hij tot 2014 onschendbaar. Het hof onderzoekt dus alleen of hij vervolgd kan worden voor zaken die plaatsvonden ná zijn abdicatie in 2014.