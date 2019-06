Roelvink getuige fietsendiefstal Schwarzenegger

Donny Roelvink is een week op vakantie in Los Angeles en was na een nacht doorhalen en anderhalf uur slaap alweer vroeg uit de veren. Op zijn Instagram Stories staat een selfie van Donnie en Arnold, die hij in de vroege ochtenduren tegenkwam. „Ben ik even blij dat ik er vroeg bij was”, schrijft Donny bij de selfie.

Wat Donny zich waarschijnlijk niet beseft is dat hij prijkt op beelden die de Amerikaanse website presenteert als breaking news. Op de beelden is namelijk de fietsendief te zien nadat die door beveiligingsmedewerkers van Schwarzenegger is getaserd vanwege zijn poging om Arnolds goudkleurige mountainbike te stelen. Op de beelden is niet alleen de afloop van het incident te zien, maar ook de geslaagde poging van Donny om een selfie met de voormalige Hollywoodacteur en gouverneur van Californië te scoren, vlak voordat de ’Governator’ wegfietste met zijn bodyguard.

