Roy Donders zorgt voor ophef met mondkapjes ’als fashion item’

Een enthousiaste Roy Donders vertelt in het filmpje dat eerst op Facebook en Instagram werden gedeeld: „Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ik heb heel leuk nieuws. Namelijk: ik heb mijn eigen RD-mondkapje. Ik ben er al een aantal weken mee bezig en ik ben heel blij dat ie nu klaar is. het is geen mondkapje om mee over de IC te lopen, want het is niet allemaal met luchtdoorgevende filters en weet ik veel wat.”

„Ik dacht: wat Louis Vuitton kan, kan ik ook. Ik heb gewoon een eigen mondkapje gemaakt. Je moet het meer zien als een fashion item.” Daarna volgen details, zoals de kleuren waarin het modestuk te verkrijgen is, prijs en levertijd. Kortom, Roy wil zaken doen.

’Niet doen’

Zijn video en post, waar hij de hashtags ’corona’ en ’fashion’ aan toevoegt, vallen echter totaal verkeerd bij een groot aantal volgers. Goed bedoeld misschien, denken ze, maar niet gepast. „Niet doen, gewoon niet doen”, is een vaak terugkerende reactie. Zowel op Facebook als op Instagram is de video dan inmiddels niet meer terug te vinden.

Het management van Roy Donders wil niet reageren, maar op Instagram zegt Roy: „Dit is helemaal in het verkeerde keelgat geschoten, terwijl het bij mij puur bedoeld is als fashion item. Ik vond het gewoon leuk om die mensen ook een steuntje in de rug te geven. Het zijn vier vrouwen die zonder werk zijn komen te zitten. Met zijn vieren achter de naaimachine zijn gedoken, om zo via Instagram en Facebook toch op een of andere manier inkomsten te hebben.” Roy vond dit een mooi initiatief en gaf aan dat dat zijn intentie was, en niet om er zelf beter van te worden. „Ik leef juist heel erg mee en zit er middenin. Sorry dat ik die indruk heb gewekt.”

Sinds zijn faillissement eind 2018 heeft de voormalig huispakkenkoning zich op zijn merk RD Originals gestort en bracht daaronder al kerstballen en boxsprings uit.