Schrijfster Ingrid Oonincx heeft oog voor detail.

Veertien jaar geleden (vóór 2001, waarin Verdwenen zich grotendeels afspeelt) is er een scheepsramp geweest. Het vrachtschip Deo Volente is, met negen passagiers, in 1987 in de woeste baren van de Atlantische Oceaan vergaan, op weg naar Brazilië.