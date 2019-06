Irina Shayk weer aan het werk na breuk Bradley Cooper

Irina was geboekt voor de catwalkshow van Caroline Roitfeld x LuisaViaRoma in Florence. Volgens The Sun keek ze strak voor zich uit terwijl ze een leren jurk met bijpassende lange handschoenen showde. Ook betrad ze de catwalk in een mantelpakje met jarretels eronder. Naast Irina waren ook Bella en Gigi Hadid van de partij.

Ⓒ AFP

De show kwam een dag nadat de ex van Lady Gaga een foto van het model in bikini op Instagram geliked heeft. Naar verluidt zijn de zangeres en Cooper meer dan alleen vrienden.