’Mijn motto is: blijven proberen en niet zeuren’ Walt Klink uit Friesland scoort rol in Amerikaanse thrillerserie met sterrencast

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Ⓒ Romy Treebusch

Op je 20e een hoofdrol scoren in een Amerikaanse thrillerserie naast steracteur Kiefer Sutherland; Walt Klink flikt het hem gewoon. Ondertussen laat de jonge Fries, die de reden voor zijn succes zoekt in ’geluk hebben en hard werken’, zich niet gek maken. „Kiefer is een chille guy, al gaan we nu ook weer niet samen barbecueën.”