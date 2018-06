Huwelijk Henk en Marianne vervroegd

Henk en Innig kust voormalig doelman Henk zijn kersverse vrouw op de mond. Na een relatie van negen jaar schreed Marianne, die drievoudig olympisch kampioene schaatsen is en de bijnaam Timmertje Timmertje kreeg, aan zijn arm richting het altaar. Henk: "Het heeft even geduurd, maar eerder ontbrak het ons aan tijd. Nu zowel ik als Marianne geen topsport meer bedrijft, konden we eindelijk een grote happening als dit organiseren.”

"Henk was minstens honderd dagen per jaar van huis toen hij nog actief was als keeper”, vult Marianne haar echtgenoot aan, met wie ze al sinds 2003 een relatie heeft.

"En ik was geloof ik wel tweehonderd dagen per jaar onderweg. Er was in de voorbije jaren simpelweg geen tijd om onze liefde op deze manier te bezegelen.” Henk, grappend: "En dat op dierendag, we waren in de war met Marianne Thieme, haha. Nee hoor, we vonden dit gewoon een mooie datum.”

Henk en Marianne werden in de echt verbonden door oud-zwemkampioene Erica Terpstra. "Ik ken haar vanuit de sportwereld en voel me altijd erg bij haar op mijn gemak”, zegt Marianne. "En dat alles bij elkaar maakt dat ze perfect bij ons past. Erica verstaat als geen ander de kunst om ons gevoel exact te verwoorden. Ze doet dat zó mooi, met af en toe een grapje en dan weer een kwinkslag naar de emotie.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag.