Koningin Elizabeth is teleurgesteld en gekwetst door Meghan

Koningin Elizabeth keek erg uit naar een paar dagen ’gezellige chaos’ met haar familie, maar Meghan gooide roet in het eten. Zij vloog liever naar Amerika om haar vriendin Serena Williams in de finale van de US Open te zien spelen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Koningin Elizabeth voelt zich gekwetst en teleurgesteld dat Meghan dit weekend naar Amerika is gevlogen om haar goede vriendin Serena Williams aan te moedigen in de finale van de US Open. De hertogin van Sussex was namelijk samen met haar man uitgenodigd door de koningin om de Schotse Highland Games bij te wonen.