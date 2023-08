Zangeres Grimes wil naar Mars verhuizen en daar sterven

De 35-jarige muzikante zou graag buiten de aarde willen reizen. „Absoluut. Ik hoop te sterven in de ruimte”, vertelt ze. „Ik zou graag zo ver willen gaan dat mijn lichaam het niet aankan om terug te keren.” Grimes denkt dat Mars een „geweldige” plek zou zijn om er rond haar 65e te overlijden, zolang „er tegen die tijd maar een megastructuur is”.

„Ik zou daarheen gaan en zo lang mogelijk leven.” Toch kunnen haar plannen nog veranderen als haar twee kinderen die ze met Elon Musk heeft, zelf ook kinderen krijgen en haar echt nodig hebben. „Dan zou ik misschien van gedachten veranderen. Maar het liefst zouden we een aantal nieuwe werelden willen zien.” Ze zou graag naar Mars willen verhuizen. „Maar ik moet wachten tot mijn kinderen oud genoeg zijn, ongeveer 25 jaar.” Haar dochter Exa Dark Sideræl is nu 1 jaar oud, zoon X Æ A-12 is drie. Ze bereidt zich daarom al langer voor op het buitenaardse leven, door zich volledig te bedekken met witte inkt. Ook is ze van plan om een „elfoor-operatie” te ondergaan. Ze wil de toppen van haar oren permanent puntig maken.

Sterven op aarde is iets wat ze niet wil. „Ik denk dat als ik op aarde zou sterven, ik in mijn laatste momenten er spijt van krijg. Als ik in de ruimte zou sterven, zou ik zeggen: je hebt een geweldig leven geleid, je hebt alles gedaan wat je wilde.” De kans dat ze naar de ruimte gaat lijkt aanwezig, aangezien haar ex Musk eigenaar is van ruimtevaartbedrijf SpaceX en hij in de toekomst mensen naar de maan en Mars wil vervoeren.