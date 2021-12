ABBA een van grote winnaars in Top 2000

ABBA, ofwel Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjön Ulvaeus en Benny Andersson, maakte dit jaar al een grootse comeback. Met Voyage brachten ze begin november hun eerste album in veertig jaar uit, waarmee ze in zestien landen vanuit het niets op één belandden. Ook maakten de Zweden bekend dat in mei 2022 in Londen een nieuw theater haar deuren opent. Hier zullen de zeventigers niet letterlijk zelf gaan optreden. Er zijn avatars - ook wel ABBAtars genoemd - van hen gemaakt voor de hologramshow waarmee mogelijk later ook andere landen wordt aangedaan.

Het aantal noteringen van ABBA in de Top 2000 is met 23 gelijk gebleven, maar omdat al die nummers stegen is er wel degelijk sprake van een Voyage-effect. NPO Radio 2 maakt donderdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur de rest van de Top 2000 van dit jaar bekend. Duidelijk werd al eerder dat Queen met Bohemian Rhapsody Danny Vera met Roller Coaster aflost als lijstaanvoerder. Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het lievelingsnummer van Peter R. De Vries, stijgt van de 153e stek naar plek drie.