Kim Kardashian voorspelt meer miljardairs in de familie

Voor de camera’s van TMZ antwoordde Kim ’allemaal’ op de vraag wie uit het bekende gezin nog meer die mijlpaal zal bereiken.

Kardashian bouwde haar vermogen op met haar twee bedrijven, cosmetica-onderneming KKW Beauty en SKIMS, dat gespecialiseerd is in corrigerend ondergoed. Ook met realityserie Keeping up with the Kardashians, haar belang in app Kim Kardashian Hollywood en gepersonaliseerde emoji’s verdiende ze een aardige som geld.

Naast Kim en Kylie bestaat het gezin uit zussen Kourtney en Khloé Kardashian en Kendall Jenner en moeder Kris Jenner. Kendall werkt al jaren als succesvol model, Kourtney heeft een lifestyleplatform en Khloé richtte onder meer kledingmerk Good American op. Kris verdiende haar geld tot voor kort vooral als ’momager’ van het stel, maar bracht onlangs daarnaast ook een merk schoonmaakmiddelen uit samen met Chrissy Teigen.