Jamai Loman doorstaat eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

„Het was een echt een topdag vandaag. Het is me niet meegevallen, maar ook niet tegengevallen. Het blijft toch vijftig kilomter, het is echt een bloedeind. Maar we zijn klaar voor de tweede dag”, zo vertelt Jamai op Instagram.

De dag begon vanochtend extra speciaal voor Jamai, hij mocht namelijk het startschot geven.