B&B vol liefde: ’Ik mis de levensenergie’

Pak de popcorn er maar bij, want na het uiteenvallen van het tantrische trio, begint het eindelijk een beetje te knetteren in B&B vol liefde. Zo trekt Madelon de afwijzing van Bram in Zweden niet zo goed en pakt Ingrid Walter even aan.

Links: Walter, slachtoffer van een heftige mannenverkoudheid en rechts Ingrid die hem het vuur aan de schenen legt. Ⓒ Videoland