Tones and I wil door na ’Dance monkey’

Mijn mijn doel is een combinatie te vinden van het vrije van straatmuzikant en een leven als popster", vertelt Toni Watson.

Een wereldhit scoren is en blijft de droom van iedere popmuzikant. Het lukte de Australische Toni Watson, ofwel Tones and I, in 2019 met Dance monkey, wat inmiddels alleen al goed is voor 2,2 miljard Spotify-streams. Vandaag volgt, met een jaar goed gebruikte vertraging, ook haar eerste album: Welcome to the madhouse. En een gekkenhuis mag je haar leven gerust noemen, vertelt ze één op één.