Matthew Perry haalt ’belediging’ van Keanu Reeves uit boek

Perry kreeg afgelopen najaar kritiek omdat hij zich in zijn boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing afvroeg waarom Reeves nog op de wereld rondloopt, terwijl veel ’getalenteerde’ acteurs en ’originele denkers’ zijn overleden. „Ik zei iets stoms, het was gemeen om te doen”, zegt Perry daar nu over.

Hij gebruikte Reeves naar eigen zeggen als willekeurig voorbeeld en dacht aan hem omdat ze bij elkaar in de straat wonen. „Ik heb publiekelijk mijn excuses aangeboden. Toekomstige versies van mijn boek bevatten zijn naam niet.”

Hoewel de acteur eerder in een interview al zijn excuses heeft aangeboden, heeft hij dat nog niet persoonlijk gedaan. „Als ik de man tegenkom dan zal ik mij excuses aanbieden. Het was gewoon stom.”