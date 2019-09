Ⓒ Hollandse Hoogte

De vele ingrepen die Katie Price heeft ondergaan, beginnen steeds meer hun tol te eisen. Niet alleen is haar gezondheid inmiddels in gevaar door de vele operaties, het voormalige glamourmodel lijkt inmiddels in niets meer op zichzelf. Zelfs haar telefoon herkent haar niet meer. Maar ook privé stapelen de problemen zich op.