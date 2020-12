Het bord voor de kop van Sonny is groter dan groot

Jaydi (l) en Sonny, hier in betere tijden. Ⓒ Videoland

Soms is Temptation Island één lange vuurwerkshow, maar dat was niet deze week. Om de vijfde aflevering van deze Love or leave-editie ’saai’ te noemen, zou echter erg ver gaan. Al was het maar vanwege de treinramp in slow-motion die de relatie van Jaydi en Sonny inmiddels lijkt te zijn.