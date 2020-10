Verzet Dave Roelvink zich tegen coronaregels?

In de video is te zien hoe een politie-eenheid een kinderfeestje verstoort, omdat er te veel kinderen aanwezig zijn. ’Is dit onze toekomst? Of staan we op? Laat je horen, deel deze video”, luidt de tekst die in beeld verschijnt.

Het filmpje is in korte tijd al meer dan tweehonderdduizend keer bekeken. Daves manager Frank Wisse laat desgevraagd aan het ANP weten „niet verantwoordelijk te zijn voor wat Dave op zijn socials plaatst. Ik ga hem niet vragen wat hij hiermee bedoelt, ik neem aan dat de bijdrage voor zich spreekt.”

Famke Louise

Een groepje BN’ers kwam drie weken geleden via sociale media in opstand tegen de coronamaatregelen van de overheid. Met de hashtag #ikdoenietmeermee lieten zij weten boos te zijn over alle beperkingen die jongeren worden opgelegd. De actie bleek geïnitieerd door Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin), die gelooft dat het virus niet met beperkingen kan worden bestreden.

Vrijwel alle sterren, onder wie Famke Louise en Tim Douwsma, trokken uiteindelijk hun kritiek op de overheid in. In het filmpje dat Roelvink heeft verspreid wordt het logo van de Rijksoverheid gebruikt. Het is verboden dit logo te verspreiden zonder toestemming van de overheid.

De video die Roelvink heeft verspreid, is ook geplaatst op het Twitter-account van Viruswaarheid.