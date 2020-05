De Opvrolijkfilm van... acteur Gijs Naber

Vleeskeurder Mária en manager Endre lijken geen enkel raakvlak te hebben, maar komen er per toeval achter dat ze dezelfde terugkerende droom hebben.

Bekenden uit de Nederlandse filmwereld vragen wij in deze rubriek naar hun ideale Opvrolijk-film. Deze week is dat On Body and Soul, geselecteerd door Gouden Kalf-winnaar Gijs Naber (Judas, Aanmodderfakker).