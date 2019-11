’De Queen is centrale controle kwijt’

De afgelopen maanden zijn er volgens hem twee gebeurtenissen geweest waarbij vooraanstaande leden van de koninklijke familie alle adviezen van de communicatiedienst in de wind sloegen, en op eigen houtje actie ondernamen. Eerst was er prins Harry die de aanval opende op de tabloids. Afgelopen weekend bulldozerde prins Andrew over alles en iedereen heen door op televisie te vertellen over zijn vriendschap met de voor seksueel misbruik van minderjarigen veroordeelde Jeffrey Epstein.

Witchell meent dat Buckingham Palace in beide gevallen heeft aangeraden om het niet te doen, maar dat beide prinsen hun zin hebben doorgezet. Volgens Britse kranten zou Andrew zondag aan zijn moeder hebben verteld dat het interview geweldig is verlopen, terwijl hij juist veel kritiek ontving na afloop.

„Er is een gebrek aan sterke centrale controle”, stelde Witchell, van wie prins Charles in een onbewaakt moment ooit tegen zoon William zei „Ik kan die man niet uitstaan. Ik bedoel, hij is zo verschrikkelijk, echt waar.”