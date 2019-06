Madonna vond Duncan Laurence ’cute’

Madonna kijkt met een goed gevoel terug op haar veel bekritiseerde optreden tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Zij was naar eigen zeggen „ontzettend blij” met haar uitvoering van Like a Prayer. „Ik heb precies gedaan wat ik bedacht had te doen”, stelt zij. „Ik heb precies de show gegeven die ik had willen geven. En ik ben erg trots op de boodschap die ik heb overgebracht. Namelijk die van vrede tussen de Palestijnen en Israël - dáár was ik voor gekomen.”

Tijdens het optreden droegen twee dansers Palestijnse en Israëlische vlaggen op de rug. Verder spreekt Madonna in het interview over Donald Trump („die moet de gevangenis in”) en haar strijd tegen leeftijdsdiscriminatie. „Als vrouw word je blijkbaar geacht na een bepaalde leeftijd geen lol meer te maken”, vindt Madonna. „Het is simpelweg seksisme. Toen ik vorig jaar 60 werd leek het wel alsof ik een misdaad had begaan. Tegen die houding wil ik vechten.”

Binnenkort verschijnt de nieuwe plaat van Madonna.