Khloé Kardashian onherkenbaar op foto: ’Is dit Ariana Grande?’

De realityster krijgt er behoorlijk van langs op het sociale medium. „Khloe, het is tijd om volwassen te worden en te stoppen met deze belachelijke filters die je gebruikt, het wordt gênant”, vindt een fan. Iemand anders schrijft dat Khloé ’er elke week anders uitziet’.

Een andere fan herkent de realityster zelfs niet meer: „Ik dacht even dat dit Ariana Grande was”, klinkt het.

Hoewel Khloé vaak wordt gezien als de Kardashian-zus met een olifantenhuid, moest ze toch even haar hart luchten op Twitter. In een bericht schrijft ze nooit te zullen begrijpen hoe verveeld of ongelukkig mensen kunnen zijn waardoor ze zulke dingen schrijven. „Ik geloof in elkaar opbeuren en complimenten geven.”