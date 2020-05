De paleisgeheimen van adjudant Wolff: ’Affaire met Irene was natuurlijk niet goed’

Prinses Irene en Ronnie Wolff tennisten vaak samen. „En zoals het dan vaak gaat: op een gegeven moment ontstaat er een relatie.” Ⓒ Hans Peters/De Telegraaf

Zijn liefdesrelatie met prinses Irene duurde tweeënhalf jaar en kostte hem uiteindelijk zijn baan. ’Ik heb nergens spijt van,’ zegt oud-marineofficier Ronnie Wolff, 40 jaar na dato en inmiddels drieëntachtig jaar oud. Voor het eerst vertelt Wolff over zijn jaren als adjudant van prins Bernhard, de vakanties in Porte Ercole met de koninklijke familie en de romance met de prinses die geheim moest blijven, maar toch uitlekte. En ook over zijn jeugd in het voormalig Nederlands-Indië: ’Ik heb mensen voor mijn ogen zien doodschieten.’