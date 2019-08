Celstraf Lostprophets-frontman verlengd na vondst telefoon in cel

Ⓒ Hollandse Hoogte

Voormalig Lostprophets-zanger Ian Watkins moet nog langer in de gevangenis blijven. De rechter in Leeds oordeelde vrijdag dat Ian, die een celstraf van 29 jaar plus zes jaar voorwaardelijk uitzit wegens kindermisbruik, nog eens tien maanden extra moet brommen nadat er een mobiele telefoon in zijn cel werd aangetroffen. Dat meldt de BBC.