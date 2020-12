Nederlandse kok steelt show bij BBC’s Masterchef

Bart van der Lee, chef-kok van beroep, begint in Engeland inmiddels een grote ster te worden. Hij wil per se de finale halen van MasterChef The Professional op de BBC.

Dat hij ambitieus is, daar maakt BART VAN DER LEE geen geheim van. De 33-jarige in Doorn geboren kok zet vanavond op BBC One alles op alles om volgende week te schitteren in de finale van MasterChef The Professional. De titel is zijn einddoel en als het aan ’charming chef Bart’, zoals hij inmiddels door de Britten wordt genoemd, ligt, neemt hij met minder geen genoegen. Tot enkele weken geleden leidde hij een anoniem leven en intussen is hij in Engeland het gesprek van de dag…