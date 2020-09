Tamara Ecclestone opnieuw moeder geworden

Trotse opa Bernie bevestigde het nieuws aan MailOnline: „Ik ben dolgelukkig om weer grootvader te zijn. Tamara is zeven dagen geleden bevallen van een klein meisje, in hetzelfde ziekenhuis als waar mijn zoon Ace ook is geboren. Het gaat heel goed met moeder en dochter. Ze is een prachtig klein ding.”

Bernie werd zelf bijna drie maanden geleden op 89-jarige leeftijd wederom vader. Hij zou nóg een kindje niet uitsluiten.

Hoewel Tamara niet publiekelijk bekend had gemaakt weer zwanger te zijn, lieten zij en Jay in 2019 wel weten graag een tweede kindje te willen. Ook dochter Sophia zou niets liever dan een zusje willen hebben.