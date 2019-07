Einde aan reboot Will & Grace na derde seizoen

De succesvolle sitcom, over een levenslange vriendschap tussen een homoseksuele advocaat en een hetero designer, zal nog een seizoen te zien zijn, maar na dat derde seizoen is het dan echt over. In totaal zijn er vanaf de eerste show dan elf seizoenen gemaakt.

De beslissing om te stoppen werd gemaakt in samenspraak met de cast en de regisseur, Emmy-winnaar James Burrows.

Makers Max Mutchnick en David Kohan lieten weten: „Er is geen manier waarop we recht kunnen doen aan de dankbaarheid die we voelen voor iedereen die aan deze productie heeft meegewerkt. We kunnen onszelf allemaal als erg gelukkig beschouwen dat we deze once in a lifetime-experience tweemaal mochten beleven.”

Debra Messing, die de rol van Grace vertolkte, postte een foto van de cast rond een script, met allemaal zogenaamd droevige gezichten. „We hebben zoveel geluk gehad dat we de kans kregen weer bij elkaar te komen en de show OPNIEUW te doen”, schreef ze erbij. „Het was maar bedoeld voor tien afleveringen, maar vanwege jullie, onze fans, is het DRIE JAAR geworden. Wat een wonder.”