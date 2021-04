Zoon Connie Witteman overgeplaatst naar ic: ’Worst nightmare ever!’

„Door het korte, zware ademen en constant moeten hoesten, heeft hij meer zuurstof nodig”, schrijft Connie bij een oude foto van zichzelf met Marvin als baby. Maandagavond is hij daarom verplaats naar de intensive care. „Ik kan het moeilijk verwoorden hoe het voelt als je je kind zo met verschillende infusen en zuurstof, gekoppeld aan al die apparaten, ziet liggen. Worst nightmare ever”, aldus Witteman. „We blijven positief en het komt vast goed! Ik mocht wel gelijk even op bezoek komen en dat deed ons beiden heel goed.”

Ze benadrukt dan ook dat het ’écht goed’ komt met haar zoon. „Maar het is de ergste gebeurtenis die je kan bedenken, want het gaat om je kind.” Ze voelt zich gesterkt door de steun van haar volgers, maar kan door de zorgen nog nauwelijks de slaap vatten. „Ik krijg het beeld niet van mijn netvlies. Om je kind op de ic te zien liggen met al die infusen en dat grote zuurstofapparaat waar hij nu ineens zo afhankelijk van is en waar de verpleging als ’maanmannetjes’ druk rondlopen. Waar zijn we in hemelsnaam zo totaal onverwachts in beland! Je weet pas hoe sterk je bent,wanneer sterk zijn de enige keuze is die je hebt...”, sluit ze af.

In een eerder bericht spreekt ze bovendien haar verbazing uit over dat uitgerekend haar zoon zo ziek is geworden. „Marvin is/was echt het voorbeeld van de veilige maatregelen. Juist ook omdat hij in de risicogroep zat, ging hij zo weinig mogelijk naar buiten, zocht hij geen grote gezelschappen op en liep altijd met een mondkapje. Hij waste tientallen keren zijn handen per dag en overal, tot in zijn auto toe, kwam je de desinfecterende flesjes gel tegen. Dan vraag je je toch af... Hoe dan?”

Connie is dankbaar voor de ’liefdevolle zorg’ van de artsen en verplegende zorg. „We hopen natuurlijk dat hij zo spoedig mogelijk naar huis mag, maar daar is nu nog geen vooruitzicht op. Blijf gezond.”