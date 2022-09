Mel C werd aangerand voor eerste concert van de Spice Girls

Volgens de 48-jarige zangeres werd ze tijdens een massage op haar hotelkamer in Turkije aangerand door de masseur. „Ik voelde me erg kwetsbaar en ik schaamde me. En daarna voelde ik me onzeker en dacht ik: is dit echt zo gebeurd? In die situatie hoorde je je kleding uit te doen in het bijzijn van een professional.”

Omdat de Spice Girls daarna moesten optreden, stopte de zangeres de gebeurtenis weg. Pas toen ze bezig was met haar autobiografie, die vrijdag uitkomt, kwam de ervaring weer naar boven. „Daarna dacht ik: wil ik dit wel onthullen? Maar ik besefte dat het belangrijk is om het te vertellen en er zelf eindelijk iets mee te doen en het een plekje te geven.”