’Jackass-ster Bam Margera aan de beademing in ziekenhuis’

Margera werd volgens de entertainmentwebsite eerder deze week in een ziekenhuis in San Diego opgenomen, waarna bleek dat hij ook het coronavirus had opgelopen. Daarom zouden artsen besloten hebben om hem ook aan de beademing te leggen.

Entertainmentwebsite The Wrap heeft het management van Margera om een reactie gevraagd, maar daar zou nog geen antwoord op zijn gekomen.