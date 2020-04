Eric van Tijn: ‘Drukste tijd óóit is nu meest rustige’

Het zijn roerige tijden, ook voor Eric van Tijn. The Passion, het Songfestival... al zijn projecten zijn afgezegd. Gelukkig is er af en toe ook nog mooi nieuws voor de succesvolle muziekproducer. Ⓒ Hollandse Hoogte

ERIC VAN TIJN bereidde zich voor op misschien wel de drukste periode van zijn leven met, in de agenda, THE PASSION en het EUROVISIE SONGFESTIVAL waarover hij de muzikale leiding zou hebben. Zoals bekend verliep dat allemaal anders. En er gebeurde voor hem en zijn muziekvriend JOCHEM FLUITSMA ook nog wat onverwachts positiefs: hun hit Vijftien Miljoen Mensen prijkt in een nieuwe versie opnieuw bovenaan de hitlijsten!