Thrillerserie ’Rampvlucht’ heeft acteur meer geraakt dan verwacht Yorick van Wageningen: ’De Bijlmer-bewoners zijn echt genaaid’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Journalist Pierre Heijboer (Yorick van Wageningen) Ⓒ KRO-NCRV

Voor de tweede keer op rij is Yorick van Wageningen te zien in een Nederlandse productie die beschouwd kan worden als een ode aan vasthoudende journalisten. Na De Veroordeling over de Deventer moordzaak, die hem vorig jaar een Gouden Kalf opleverde, speelt de Hollywood-acteur een hoofdrol in Rampvlucht over de Bijlmervliegramp. Hij kan er zelf nog niet naar kijken. „Het heeft me zoveel meer geraakt dan verwacht.”