Big Brother grijpt in bij ruziënde bewoners: ’Je bent toch niet achterlijk?’

De 66-jarige Rob windt zich al de hele tijd op over het feit dat bewoners kletsnatte handdoeken in de wasmand gooien. „Daar komen dan andere handdoeken bovenop, waardoor er een naar geurtje ontstaat”, zo verantwoordt Rob zijn ergernis. Donderdagavond stelde hij opnieuw vast dat iemand natte handdoeken in de wasmand had gegooid.

Rob riep daarop alle bewoners samen om ze aan een kruisverhoor te onderwerpen. Maar Ali liet het niet zover komen. Hij bekende dat hij een natte handdoek in de wasmand had gegooid. Rob ging er direct van uit dat de natte handdoek van Ali zelf was, maar dat was niet zo. Voordat Ali zijn verdediging kon beginnen, zei Rob: „Je gaat toch geen natte handdoeken erin gooien? Je bent toch niet achterlijk? Komaan man, met je excuses.”

Rob was furieus en trok zich in de slaapkamer terug. Ali wilde het daarbij niet laten en ging naar de kamer waar Rob zat, daartoe aangezet door bewoonsters Lindsey en Charlotte die zich stoorden aan de communicatie van Rob. Maar het gesprek in de slaapkamer liep helemaal uit de hand. Er werd geroepen en getierd. Uiteindelijk haalden de bewoners Ali weer uit de kamer. Big Brother onderbrak niet veel later de livestream.