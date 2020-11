’Prins Edward mag met kerst naar Queen’

Ⓒ anp

Net als ieder ander in Groot-Brittannië moet ook koningin Elizabeth goed nadenken over de invulling van de kerstdagen. Vanwege de coronacrisis mogen tussen 23 en 27 december drie verschillende huishoudens een ’bubbel’ vormen en dat betekent dat een complete familiereünie uitgesloten is. Britse media speculeren inmiddels volop over wie er in de koninklijke bubbel mogen.