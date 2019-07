Buckingham Palace reageert op ’contactverbod’ Harry en Meghan

„De hertog en hertogin hebben hier niet om gevraagd, wisten er niets van en hadden niets te maken met de aangeboden inhoud of begeleiding”, laat een woordvoerder van het paleis in een korte verklaring weten.

The Sun meldde vrijdag dat het koppel middels een lijst instructies aan buurtbewoners zou hebben laten weten dat zij Meghan of Harry niet mogen aanspreken wanneer zij hen toevallig tegenkomen. Ook mogen de honden van het koppel niet worden geaaid, zelfs niet als de honden zelf contact zoeken. Daarnaast zouden vragen over Archie niet zijn toegestaan, evenals het aanbieden van vriendendiensten als het uitlaten van de hond of oppassen.

Harry en Meghan namen kort voor de geboorte van Archie hun intrek in Frogmore Cottage. Na een grondige renovatie van het stulpje, is nu de tuin aan de beurt.