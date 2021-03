Boek slachtoffer Epstein-ronselaar Thysia Huisman wordt dramaserie

Brunel werd later bekend als de man die honderden meisjes ronselde voor veroordeeld zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein. Ruim twintig jaar later, na de onthullingen rondom Epstein en jaren van therapie, kwam Huisman naar buiten met haar verhaal. In december werd Brunel gearresteerd. De filmrechten van het boek uit 2020 werden gekocht aan producent Reinier Selen van Rinkel Film.

„Het is indrukwekkend dat meerdere producenten interesse hadden om van mijn boek Close-up een dramaserie te maken”, vertelt Huisman. „Na goede gesprekken met Reinier Selen voelde ik sterk dat hij en ik dezelfde ideeën hebben over wat de belangrijkste elementen zouden moeten zijn van de serie.” Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend.