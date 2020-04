Kinderen lozen ouders in ’The Willoughbys’

Met twee ouders die hun kroost enkel als ballast beschouwen, willen de vier kinderen Willoughby zich maar liever ’bewezen’. Bewezen is in dit geval niet de verleden tijd van bewijzen, maar een nieuw werkwoord dat ’tot wees maken’ betekent. Een zelf geknutselde vakantiefolder vol levensgevaarlijke bestemmingen moet de Willoughby-kinderen daarbij een handje helpen.

Pa en ma happen toe, maar al snel blijkt dat zij ook in den vreemde niet kapot te krijgen zijn. Bovendien sturen ze de kinderen een oppas op hun dak en proberen ze ook op afstand nog even het ouderlijk huis te verkopen.

Deze Netflix-productie is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van de Amerikaanse schrijftster Lois Lowry uit 2008. Regisseur Kris Pearn (Cloudy with a chance of meatballs 2) koos daarbij voor een cartooneske bewerking. De personages ogen als wandelende karikaturen en doen een beetje denken aan de recente tekenfilmversie van The Addams Family. In die film corresponderen de griezelige sfeer en de schaduwrijke vormgeving echter met de toon van het verhaal, terwijl The Willoughbys een minstens zo duister gegeven paart aan uitbundige kleurexplosies.

The Willoughbys is geregeld grappig en kijkt aangenaam weg, maar mist de originaliteit en emotionele diepgang waarmee een animatiestudio als bijvoorbeeld Pixar zich vaak weet te onderscheiden. Verrassend is wel dat de makers uiteindelijk toch nog een familievriendelijke draai weten te geven aan deze film, zonder dat het glazuur daarbij van je tanden springt.

✭✭✭