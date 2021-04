American Beauty-actrice Mena Suvari (42) bevallen van een zoon

De 42-jarige actrice kondigde in oktober haar zwangerschap aan. Ze noemde de ontdekking van een baby in haar buik toen een „hele emotionele ervaring”. „Ik zit nog in het proces van geloven en accepteren dat zoiets moois mij is overkomen”, zei ze destijds.

Suvari probeerde vanaf begin 2020 zwanger te raken. Toen de zwangerschapstesten telkens negatief terug kwamen, werd de stress te veel en wilde de actrice opgeven. Kort daarna bleek ze – ook tot vreugde van Hope, met wie ze in 2018 trouwde – toch in verwachting.