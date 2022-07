Kevin Spacey opnieuw voor de rechter

In vier gevallen gaat het om aanranding van twee verschillende mannen. De derde man beschuldigt de acteur van ’het dwingen van een persoon tot seksuele handelingen met penetratie zonder diens toestemming.’

De incidenten vonden plaats tussen maart 2005 en april 2013, toen Spacey artistiek directeur was van een theater in een Londense wijk. De eerste zitting in de zaak was op 16 juni. Zijn advocaat heeft toen de vijf aanklachten die tegen Spacey zijn ingediend ’met klem ontkend’. Spacey zelf sprak alleen om zijn naam, geboortedatum en adres in Londen te bevestigen. Volgens berichtgeving van persbureau Reuters toonde Spacey weinig emotie tijdens de korte hoorzitting.

De Hollywood-acteur werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar er bleef wel een onderzoek naar de acteur lopen. Nu, na langer onderzoek, denkt het Britse OM genoeg munitie te hebben om te bewijzen dat de acteur strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Als hij schuldig wordt bevonden aan de aanrandingen, riskeert hij een gevangenisstraf van zes maanden. Op het andere misdrijf staat een maximumstraf van levenslange gevangenisstraf, meldt Reuters.