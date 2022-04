Martijn Koning cancelt shows om corona

"Damnnnn ik lag al een paar dagen ziek op bed maar ik had vandaag opnames dus even getest: CORONA", schrijft hij. "Mijn show morgen in Almere gaat dus niet door en hopelijk volgende week weer op de planken. Of tussen zes plankjes. We shall see."

Koning toert nu door Nederland met zijn show Koning van de toekomst. Hij zou ook komende week te zien zijn als stand-upcomedian in de pauzeweek van De Avondshow met Arjen Lubach. Het is niet bekend of hij dit kan doen, nu hij besmet is.

De cabaretier trok vorig jaar veel aandacht met een venijnige column over Thierry Baudet in de talkshow Jinek. Baudet liep weg en RTL en Jinek boden hun excuses aan de Forum-leider aan. Later kwamen zij hier op terug. Sindsdien zat Koning niet meer in het programma.