Eddie Murphy grapt over vrouw Will Smith in bedankspeech Globes

Eddie Murphy heeft in zijn bedankspeech tijdens de uitreiking van de Golden Globes, waar hij een oeuvreprijs in ontvangst nam, een grap gemaakt over Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett Smith. Het was een verwijzing naar het incident bij de Oscars vorig jaar, toen Smith presentator Chris Rock sloeg omdat hij een grap maakte over Smiths vrouw.