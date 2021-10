Rudolph van Veen geloofde altijd in 24Kitchen: ’Niet alleen voor ouderen’

Verschillende mensen zeiden: ’Koken op tv is helemaal voorbij’. Ze vonden dat er al zoveel van dat soort shows waren”, zegt Van Veen in gesprek met het ANP.

„Het idee van een themakanaal was toen, in 2011, nog heel nieuw. Digitale televisie sowieso. Maar met een klein clubje geloofden we erin.” 24Kitchen moest een kanaal worden waar een programma meerdere keren per dag werd uitgezonden, zodat je het op verschillende momenten kan bekijken. „Dat wanneer je het wilt, er altijd iets over koken of bakken te zien is. Dat was er toen nog niet. En het moest toegankelijk zijn. Iedereen moest het kunnen maken”, legt de chef-kok uit over zijn ’missie’. „Zonder entertainment er omheen. Dedicated, alleen over eten en drinken en het bereiden daarvan.”

Hoogtepunten

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar kan Rudolph verschillende hoogtepunten noemen. Een daarvan is de allereerste dag dat 24Kitchen uitzond, op 1 oktober 2011. „Die dag heb ik twaalf uur lang gekookt uit twaalf verschillende landen. Alle chefs waren daarbij, dat was een heel mooie start”, herinnert hij zich nog. Ook het moment dat de beroemde tv-kok Jamie Oliver zich bij 24Kitchen aansloot en een contract tekende, was voor van Veen ’heel bijzonder’. „Ik had het best gesnapt als hij voor een grotere zender had gekozen. Maar hij had vertrouwen in ons. Dat vond ik een enorme support en was echt een duwtje in de rug. We waren toen nog een heel onbeduidende zender.”

In de tien jaar dat de zender bestaat, is 24Kitchen volgens van Veen geleidelijk wat ’losser en hipper’ geworden. „Er zijn nieuwe chefs bij gekomen, zoals Miljuschka Witzenhausen, Hugo Kennis, Job & Perry en recent zangeres Karsu Dönmez”, vertelt hij. „Zij hebben een andere manier van koken voor de camera, kiezen andere gerechten. Die diversiteit is heel leuk. En het spreekt ook een ander publiek aan. Het is echt niet alleen voor ouderen.”

Of Rudolph zich over tien jaar nog steeds staat uit te sloven in de tv-keuken? „Toen ik tien jaar geleden begon, had ik dit feest niet meteen gepland. Het was een hele lange weg om het voor elkaar te krijgen, dus ik hoop er voorlopig nog wel even mee door te mogen gaan.”