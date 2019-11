Fred van Leer dolgelukkig weer thuis te zijn

„Intens gelukkig om weer thuis te zijn”, jubelde Fred zaterdagmiddag op Instagram bij een kiekje van zijn schoorsteenmantel. Hij moest dinsdag onder het mes vanwege een bacteriële infectie in zijn schouder. „Er is twee liter pus uit mijn schouder gehaald”, deelde de stylist woensdag. Hoe het vocht in zijn schouder kwam, deelde Fred niet. „Maar twee dagen later en het was totaal een andere uitkomst geweest!”

De operatie gooide roet in het eten van de theatertournee van Fred. Hij moest meerdere shows verzetten, maar wil woensdag weer gewoon op de planken staan in Hoofddorp. „De kachel moet branden.”

Ⓒ Instagram