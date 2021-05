Prins William en Harry halen hard uit naar de BBC

Volgens prins William droeg de Britse publieke omroep met het omstreden interview met zijn moeder, prinses Diana, ’aanzienlijk’ bij aan ’haar angst, paranoia en isolement’.

De hertog van Cambridge noemt het BBC-interview uit 1995 ’zeer verontrustend’ in een videoboodschap, die donderdagavond is gedeeld door Kensington Palace. „Het interview was een belangrijke bijdrage aan het verslechteren van de relatie van mijn ouders en heeft sindsdien talloze anderen gekwetst”, aldus William. Hij is van mening dat zijn in 1997 overleden moeder niet alleen slachtoffer is geworden van ’een malafide verslaggever’, maar ook van ’falende’ BBC-bazen ’die de andere kant op keken in plaats van lastige vragen te stellen’.

Ook Williams broer Harry reageerde op de bevindingen. Hij liet verschillende media weten het onderzoek te zien als een ’eerste stap naar gerechtigheid en de waarheid’. Maar de prins, die zijn hele leven lang al een moeilijke relatie met de pers heeft, waarschuwde ook dat slechte mediapraktijken nog steeds aan de orde van de dag zijn. „Wat me grote zorgen baart, is dat praktijken als deze – en nog veel ergere – tegenwoordig nog steeds wijdverspreid zijn. Toen, en nu, is het groter dan één medium, één omroep of één publicatie.”